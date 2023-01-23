『大額 油額 3463 F4 シルバー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 19時 08分に出品され03月10日 19時 08分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「大額」より引用"



【商品名】

大額 油額 3463 F4 シルバー



【商品説明】

・商品サイズ:508×408×50(cm)

・商品重量:1950g



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 40.80 cm

奥行 : 51.20 cm

重量 : 1.84 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。