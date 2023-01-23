『ONKYO E720BT(BK) ネックバンド式 マイク付き ワイヤレスイヤホン Bluetooth 13.5? 強磁力希土類マグネット搭載【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 42分に出品され03月03日 19時 42分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ONKYO E720BT(BK) ネックバンド式 マイク付き ワイヤレスイヤホン Bluetooth 13.5? 強磁力希土類マグネット搭載