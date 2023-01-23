『4.4mm 5極 バランス Ultimate Ears Triple.Fi 10 Pro Super.Fi5 Pro Super.Fi3 S【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 03時 12分に出品され04月21日 03時 12分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

X07BHT52ZH



【商品説明】

・ケーブル:単結晶銅 高純度99.9999% 銀メッキ

・ケーブル長:120cm / ハンダ:WBT無鉛銀ハンダ使用

・プラグ:4.4mm プラグ 金メッキ / イヤフォン側プラグ:金メッキピン

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対応機種：Ultimate Ears Triple.Fi 10 Pro Super.Fi5 Pro Super.Fi3 Studio M-AUDIO IE-40 IE-30 IE-20XB IE-10 FLC8シリーズ



【サイズ】

高さ : 1.20 cm

横幅 : 9.70 cm

奥行 : 11.70 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。