『ル クヴォン メゾン ド パルファムボタニカルコロン アクアナンファエ 50mL シトラスフローラル 100%ヴィーガン処方 シトロン ウォ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 04時 11分に出品され05月16日 04時 11分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

【ル クヴォン メゾン ド パルファム】ボタニカルコロン アクアナンファエ 50mL シトラスフローラル 100%ヴィーガン処方 シトロン ウォーターリーズ オスマンサス 香水



【商品説明】

・コロン

・内容量：50mL

・原産国：フランス

・香り：フレッシュな香り[ウォーターリーズ、パピルス ]



【サイズ】

高さ : 8.13 cm

横幅 : 10.41 cm

奥行 : 14.48 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。