『manmamiya マンマミーヤ ペットフードボウル スモール ダブル ホワイト20030318 ホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 12時 57分に出品され04月22日 12時 57分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

X08D46L4JY



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :35×21×16cm

・本体重量:1.47kg



【サイズ】

高さ : 13.40 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 36.20 cm

重量 : 1.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。