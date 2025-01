Hurley メンズ ワンアンドオンリー Flexfitキャップ ブラック US サイズ: Small/Medium カラー: ブラック【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

Hurley メンズ ワンアンドオンリー Flexfitキャップ ブラック US サイズ: Small/Medium カラー: ブラック



【商品説明】

・Front with only one icon

・Material Composition: 63% Polyester, 34% Cotton, 3% Synthetic Fiber (Spandex)

・Material: 63% Polyester/ 34% Cotton/ 3% Spandex

・Puff icon embroidery



【サイズ】

高さ : 10.59 cm

横幅 : 17.81 cm

奥行 : 21.21 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。