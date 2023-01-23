『プロックス(Prox) カワハギゲームエアーK 180MH【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 52分に出品され03月30日 08時 52分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プロックス(Prox) カワハギゲームエアーK 180MH
【商品説明】
・先径(mm):1.2元径(mm):10.2
・商品コード:KWGAK18MH規格:180MH
・標準全長(m):1.8仕舞寸法(cm):94
・継数(本):2標準自重(g):95
・錘負荷(号):20〜40カーボン(%):97
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 96.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8506円
823 入札履歴
終了
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