『プロックス(Prox) カワハギゲームエアーK 180MH【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 52分に出品され03月30日 08時 52分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プロックス(Prox) カワハギゲームエアーK 180MH



【商品説明】

・先径(mm):1.2元径(mm):10.2

・商品コード:KWGAK18MH規格:180MH

・標準全長(m):1.8仕舞寸法(cm):94

・継数(本):2標準自重(g):95

・錘負荷(号):20〜40カーボン(%):97



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 96.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。