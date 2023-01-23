『日本製・Made in 奈良スイッチスマートラック 木製スタンド プロコンスタンド付 ドック収納 ウォールナット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 47分に出品され04月01日 04時 47分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本製・Made in 奈良スイッチスマートラック 木製スタンド プロコンスタンド付 ドック収納 ウォールナット



【商品説明】

・Made in 奈良(加工から組み立てまで奈良で作業)

・※ゲーム機などは付属しません

・スイッチ用スマートラック 木製スタンド プロコンスタンド付 1台

・商品重量 ： 1.6 キログラム

・製品サイズ ： 14 x 36 x 25 cm



【サイズ】

高さ : 18.50 cm

横幅 : 30.50 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 1.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。