『日本製・Made in 奈良スイッチスマートラック 木製スタンド プロコンスタンド付 ドック収納 ウォールナット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 47分に出品され04月01日 04時 47分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日本製・Made in 奈良スイッチスマートラック 木製スタンド プロコンスタンド付 ドック収納 ウォールナット
【商品説明】
・Made in 奈良(加工から組み立てまで奈良で作業)
・※ゲーム機などは付属しません
・スイッチ用スマートラック 木製スタンド プロコンスタンド付 1台
・商品重量 ： 1.6 キログラム
・製品サイズ ： 14 x 36 x 25 cm
【サイズ】
高さ : 18.50 cm
横幅 : 30.50 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 1.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8506円
444 入札履歴
終了
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