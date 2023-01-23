『[ケルティ] リュック GIRLS DAYPACK 容量:15L 2591872【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 05時 02分に出品され03月21日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1970年代に発売され当時の形をそのまま再現しつつ、使いやすく改良を加えた、KELTYの定番商品“DAYPACK"を大きさを変えて女性向けに開発されたDAYPACK。