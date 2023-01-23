『手打全鋼 ラクホリ三本鍬 1050mm 15109【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 13時 01分に出品され03月26日 13時 01分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
手打全鋼 ラクホリ三本鍬 1050mm 15109
【商品説明】
・サイズ:頭/200×230mm、柄/1050mm
・性能分類:土堀り、土起こし、穴掘り
【サイズ】
高さ : 19.99 cm
横幅 : 24.99 cm
奥行 : 100.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8506円
543 入札履歴
終了
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