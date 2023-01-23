デサント DAYS ルーズトラックジャケット ストレッチ DMMPJF33 メンズ NV S【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

デサント DAYS ルーズトラックジャケット ストレッチ DMMPJF33 メンズ NV S



【商品説明】

・SIZE:L 肩幅:47cm 袖丈:62.5cm 身幅:60cm 着丈:67.5cm

・SIZE:M 肩幅:45cm 袖丈:61.5cm 身幅:57.5cm 着丈:66cm

・SIZE:O 肩幅:49cm 袖丈:64cm 身幅:61.5cm 着丈:70cm

・SIZE:S 肩幅:42.5cm 袖丈:60cm 身幅:56cm 着丈:64cm

・SIZE:XA 肩幅:52.5cm 袖丈:67cm 身幅:65.5cm 着丈:74cm

・SIZE:XO 肩幅:50.5cm 袖丈:66cm 身幅:63.5cm 着丈



【サイズ】

高さ : 4.59 cm

横幅 : 31.39 cm

奥行 : 39.60 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。