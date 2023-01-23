『デサント DAYS ルーズトラックジャケット ストレッチ DMMPJF33 メンズ NV S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 52分に出品され03月19日 23時 52分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント DAYS ルーズトラックジャケット ストレッチ DMMPJF33 メンズ NV S
【商品説明】
・SIZE:L 肩幅:47cm 袖丈:62.5cm 身幅:60cm 着丈:67.5cm
・SIZE:M 肩幅:45cm 袖丈:61.5cm 身幅:57.5cm 着丈:66cm
・SIZE:O 肩幅:49cm 袖丈:64cm 身幅:61.5cm 着丈:70cm
・SIZE:S 肩幅:42.5cm 袖丈:60cm 身幅:56cm 着丈:64cm
・SIZE:XA 肩幅:52.5cm 袖丈:67cm 身幅:65.5cm 着丈:74cm
・SIZE:XO 肩幅:50.5cm 袖丈:66cm 身幅:63.5cm 着丈
【サイズ】
高さ : 4.59 cm
横幅 : 31.39 cm
奥行 : 39.60 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格8506円
509 入札履歴
終了
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