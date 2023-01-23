『RUSTY(ラスティ)レディス ジャケット 959204 レディース GRH 日本 L (日本サイズL相当)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 14時 07分に出品され03月09日 14時 07分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RUSTY(ラスティ)レディス ジャケット 959204 レディース GRH 日本 L (日本サイズL相当)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 40.20 cm
奥行 : 55.20 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8506円
419 入札履歴
終了
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