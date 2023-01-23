『日本電興:ダクト用換気扇 型式:UB-225T2【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 22時 50分に出品され03月24日 22時 50分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー:日本電興
型式:UB-225T2
出荷目安:10営業日以内
角ワッシャー（大形【400個】SUSカクW(M10 10.5X28X15 ステンレス(303、304、XM7等)/生地(または標準)
¥ 8496
ＣＡＰ【500個】CAP 2X20X16S 標準(または鉄)/ニッケル
¥ 8495
（＋）ナベＰ＝３【1000個】3カ-W (+)ナベP=3 3 X 20 標準(または鉄)/アロック・下地3カW
¥ 8495
（＋）ナベＰ＝２ 5 X 8 黄銅 ニッケル 【800本】
¥ 8495
ＳＵＳ３１６Ｌ（＋）サラコ 材質(ＳＵＳ３１６Ｌ) 規格(8X15) 入数(200) 【（＋）皿小ねじ（全ねじシリーズ】
¥ 8493
ＨＳ（トガリ先【500個】HS(トガリサキ 8 X 10 標準(または鉄)/生地(または標準)
¥ 8493
エスコ:AC100V/6-140Ah 自動パルス充電器 型式:EA815YA-45
¥ 8493
アウス:ツバ付掃兼 ステンレス製掃除口 型式:D-PCA-GP(SU)-80
¥ 8493
ミニター:ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g＃2000 HD2108 型式:HD2108
¥ 8493
ミニター:ミニモ ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード 5g＃600 HD2106 型式:HD2106
¥ 8493
日立ツール:MOLDINO 超硬ボールエンドミル メガフィード ボールE EMBPE3020-24-09-ATH EMBPE3020-24-09-ATH 型式:EMBPE3020-24-09-ATH
¥ 8493
カスタム:カスタム オプションセンサー LK-800 型式:LK-800
¥ 8493
トヨックス:5φ トヨシリコーンホース 型式:TSI-5(5m)
¥ 8493
（＋）ナベ小ねじ（全ねじ 5 X 85 鉄 ニッケル 【300本】
¥ 8491
ＳＵＳマルＷ（２２．０＋０．５） 材質(ステンレス) 規格(22X62X4.5) 入数(30) 【丸ワッシャー（特寸シリーズ】
¥ 8490
ＰＯＭ ６カク スペーサーＡＳ 規格(2015) 入数(300) 【ジュラコン 六角スペーサー（ＡＳシリーズ】ジュラコン（R）
¥ 8490
＃０−２（＋）ナベコ 表面処理(ニッケル鍍金（装飾） ) 規格(1.6X3.5) 入数(10000) 【０番２種（＋）鍋小シリーズ】
¥ 8490
角折釘ネジ 大25mm 50個入 2221 福井金属工芸
¥ 8490
落札価格8506円
724 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！