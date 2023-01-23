『ジャッカル グッドロッドシリーズ GD-S56UL-2PC 2ピースモデル BLACK 2ピース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 07時 48分に出品され03月11日 07時 48分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャッカル グッドロッドシリーズ GD-S56UL-2PC 2ピースモデル BLACK 2ピース



【商品説明】

・2ピースモデル / 対応リール:スピニングリール 1000～2000番 / パワー:ウルトラライト

・最大全長:5.6フィート(1.68m) / 仕舞寸法:87cm / 継数:2本

・自重:102g / 対応ルアーウェイト:1g~5g / 対応ライン号数:フロロカーボン 2～5lb



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。