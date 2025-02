Magna-Tiles Polar Bear Polar Bear 何が聞こえますか？ CreateOn エリック・カール (はらぺこあおむし)【2024年最新】

商品情報

・Polar Bear

・子供向けのストーリータイム MAGNA-TILES: CreateOn と Magna-Tiles は Eric Carle の「Polar Bear Polar Bear What Do You Hear」の世界をもたらします。 3 歳以上のお子様向けの鮮やかなマグネット タイルで生活をお楽しみください。両面には 物語の動物と本の表紙のホッキョクグマの 4 タイル パズルが描かれています。

・16ピースの磁気構造セット: 他のすべてのマグナタイルセットと互換性があります。エリック・カールのマグナタイルは 1991年の古典的なホッキョクグマの本用で 子供が大好きな3インチの正方形の磁石タイルが16個含まれています。お子様は これらのカラフルな動物のタイルを並べ替えてつなげながら 簡単なパズルを組み立てることができます。

・想像力とスキルの構築:CreateOnのMagna-Tilesは 幾何学や空間認識などのSTEAMスキルを教えるのに役立ち 創造的なストーリーテリングの順序付けと問題解決を促進します。子供向け