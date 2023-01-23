『ショルダーバッグ レディース 軽量 レザー 斜めがけ 本革 軽い 通勤 A4 bag-1252【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 11時 46分に出品され03月11日 11時 46分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品情報】
カラー ブラック ホワイト レッド ワインレッド
サイズ:縦29cm 横30cm 厚15cm
素材:本革(牛革)
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¥ 8506
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¥ 8506
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¥ 8506
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¥ 8506
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¥ 8506
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¥ 8505
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¥ 8505
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¥ 8493
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¥ 8492
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¥ 8491
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¥ 8488
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¥ 8476
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¥ 8470
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¥ 8470
落札価格8506円
482 入札履歴
終了
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