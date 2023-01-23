『【発送3営業日】カシオ ベビーG ビーチ・トラベラー レディース 腕時計 BGA-190-1B ブラック ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 05時 03分に出品され04月02日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：(約)H42×W40×D14mm(ラグ、リューズは除く)、重さ(約)50ｇ、腕周り最大(約)17.5cm、最小(約)13.5cm

素材：ステンレス(ケース)、樹脂(ベルト)

仕様：耐衝撃構造、10気圧防水、針退避機能、ワールドタイム：世界48都市＋UTCの時刻表示、ホームタイムの都市入替機能、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム・時報、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、操作音ON/OFF 切替機能、LEDライト、精度：平均月差±30秒、LED：アンバー、カラー：ブラック（文字盤）、ブラック（ベルト）

付属品：専用BOX、保証書、取扱説明書

保証期間：1年間

カテゴリ ファッション

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