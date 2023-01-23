『CASIO腕時計 スタンダード CASIO Collection SPORTS STW-1000-7JH【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 01時 05分に出品され04月24日 01時 05分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 基本情報



［ケースサイズ（縦×横×厚さ）］

49 × 45 × 11.6 mm



［質量］

46 g



［ケース・ベゼル材質］

樹脂



［バンド］

樹脂バンド



［防水性］

10気圧防水



［時刻修正］

電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6



［使用電源・電池寿命］

タフソーラー（ソーラー充電システム）

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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