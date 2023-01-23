『CASIO腕時計 スタンダード CASIO Collection SPORTS STW-1000-1JH【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 26分に出品され04月12日 16時 26分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
基本情報
［ケースサイズ（縦×横×厚さ）］
49 × 45 × 11.6 mm
［質量］
46 g
［ケース・ベゼル材質］
樹脂
［バンド］
樹脂バンド
［防水性］
10気圧防水
［時刻修正］
電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6
［使用電源・電池寿命］
タフソーラー（ソーラー充電システム）
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落札価格8505円
905 入札履歴
終了
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