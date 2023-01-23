『プラレール トーマス きかんしゃトーマス がたがた ビューン どきどきマウンテンDX （初回特典タルぶっ飛び貨車付き）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 16時 46分に出品され03月07日 16時 46分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラレール トーマス きかんしゃトーマス がたがた ビューン どきどきマウンテンDX （初回特典タルぶっ飛び貨車付き）



【商品説明】

・(c) TOMY (c)2021 Gullane (Thomas) Limited. (c)2021 HIT Entertainment Limited.

・パッケージ重量: 2.04 kg

・付属品:マウンテンパネル(1~4)(4)，坂レール(A~F)(6)，スロープレール(上)(下)(2)，ブレーキレール(1)，橋レール(1)，橋ゲート(1)，橋ロッド(2)，ウルフステッド城パネル(1)，直線レール(2)，1/2直線レール(1)，曲線レール(6)，ストップレール(1)，きかんしゃトーマス(動力車)(1)，丸太運搬貨車(1)，丸太(3)，タルぶっ飛び貨車(1)，積荷(タル)(2)，シール(1)，部品注文書(1)

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【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 36.80 cm

奥行 : 41.50 cm

重量 : 2.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。