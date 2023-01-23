『遊び方いろいろ 木製 ぶろっくバス 乗用 玩具 カタカタ 押し車 パズル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 14時 09分に出品され04月26日 14時 09分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

遊び方いろいろ 木製 ぶろっくバス 乗用 玩具 カタカタ 押し車 パズル



【商品説明】

・これ1台で色々遊べます1：プルトイ 2：押し車 3：乗用 4：形合わせ 5：ひも通し

・フローリングや家具を傷つけないよう車輪と前面にゴムが付いてます。

・対象年齢：1歳以上（体重25?まで）

・本体サイズ：44×23×40cm（取っ手組立て時） 45×23×28cm（外装箱） 重さ：約2700g

・本体側面の扉は開閉できるので、宝物やお気に入りのおもちゃ等を入れられます。



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 45.80 cm

重量 : 3.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。