『プレイモービル ポルシェ ポルシェ911 Carrera 4S Police 70066【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 10時 33分に出品され03月08日 10時 33分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プレイモービル ポルシェ ポルシェ911 Carrera 4S Police 70066



【商品説明】

・【サイズ】高さ24.8cm×横34.8cm×幅9.5cm

・単四電池４本使用（別売）



【サイズ】

高さ : 10.10 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 34.50 cm

重量 : 670.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。