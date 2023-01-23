『プレイモービル ポルシェ ポルシェ911 Carrera 4S Police 70066【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 10時 33分に出品され03月08日 10時 33分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プレイモービル ポルシェ ポルシェ911 Carrera 4S Police 70066
【商品説明】
・【サイズ】高さ24.8cm×横34.8cm×幅9.5cm
・単四電池４本使用（別売）
【サイズ】
高さ : 10.10 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 34.50 cm
重量 : 670.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8505円
507 入札履歴
終了
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