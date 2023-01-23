『プラレール パンダくろしおSmileアドベンチャートレイン（専用連結仕様）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 02時 47分に出品され04月03日 02時 47分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他鉄道模型
【商品名】
プラレール パンダくろしおSmileアドベンチャートレイン（専用連結仕様）
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 41.00 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8505円
651 入札履歴
終了
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