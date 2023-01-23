『視知覚トレーニングフラッシュカード ?視覚ワーキングメモリ・図形カード きえたのはなあに？【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 10時 04分に出品され03月20日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
視知覚トレーニングフラッシュカード ?視覚ワーキングメモリ・図形カード きえたのはなあに？
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 30.30 cm
重量 : 1.15 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
視知覚トレーニングフラッシュカード ?視覚ワーキングメモリ・図形カード きえたのはなあに？
¥ 8505
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落札価格8505円
717 入札履歴
終了
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