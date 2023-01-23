『アークライト エバーデール拡張 大鐘の祝祭 (1-6人用 40-120分 14才以上向け) ボードゲーム拡張セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 18時 40分に出品され03月23日 18時 40分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト エバーデール拡張 大鐘の祝祭 (1-6人用 40-120分 14才以上向け) ボードゲーム拡張セット
【商品説明】
・※本商品はボードゲーム拡張セットです。遊ぶためには『エバーデール 完全日本語版』が必要です。
・プレイ人数 :1-6人
・プレイ時間 :40-120分
・対象年齢 :14才以上
・本体サイズ :297×297×39mm
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8505円
324 入札履歴
終了
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