『グリーンマックス Nゲージ マルチプルタイタンパー 09-16 (プラッサー&トイラー純正色)ディスプレイキット HO-001 多色【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 07時 33分に出品され03月24日 07時 33分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリーンマックス Nゲージ マルチプルタイタンパー 09-16 (プラッサー&トイラー純正色)ディスプレイキット HO-001 多色



【商品説明】

・タンピング作業部には日本国内仕様の「騒音防止板」を装備。実物の上下可動ギミックは差し替え式で取付位置を変更可能。 (移動時は高位置、作業時は低位置にマウント)

・素材:プラスチック

・車体は複数の成型色で表現 (車体:黄色 屋根:グレー 台車等:黒 窓ガラス・前後灯具:無色クリアー)

・車体中央の「サテライト」ユニットが前後に可動 (手動式)、それに連動して中央部の「タンピングマシーン」部が上下に可動



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。