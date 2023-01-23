『AfterShokz TREKZ TITANIUM 骨伝導ワイヤレスヘッドホン 36g スレートグレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 06時 59分に出品され03月18日 06時 59分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
耳を塞がずに音楽を楽しむことができる野外で安全な骨伝導ヘッドホン
チタン合成素材で柔軟性と耐久性に優れた本体約30グラムの超軽量設計
PremiumPitch+ プレミアムサウンドでフルの音域を再現、音漏れを防ぐ機能
汗をかくエクササイズや雨天での運動時にも安心して楽しめるIP55防汗設計
オーディオケーブル MOGAMI 2893 モガミ 4.4mm5極メス - オス バランス延長ケーブル (2m)
¥ 8505
ヘッドホン Roland ローランド モニターヘッドホン RH-A7-BK オープンエア型 ブラック
¥ 8505
オーディオケーブル MOGAMI 2893 モガミ 4.4mm5極メス - オス バランス延長ケーブル (2m)
¥ 8505
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン MDR-NWBT20N : Bluetooth対応 ビビッドピンク MDR-NWBT20N
¥ 8505
ソニー ワイヤレスイヤホン SBH24 : カナル型 Bluetooth対応リモコン・マイク付き 2017年モデル ブルー SBH24 L
¥ 8505
SENNHEISER ( ゼンハイザー ) IE 40 PRO Clear カナル型イヤホン 「新品 ・輸入正規品」
¥ 8505
ラディウス radius HP-NX20BT ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 ブルートゥース イヤホン NeEXTRAシリー
¥ 8505
HiFiGo CCA HM20 8 Drivers Units In-Ear Monitors， Flagship Hybrid Drive
¥ 8505
JLAB JBuds Air Pro True Wireless Earbuds 完全ワイヤレスイヤホン ブラック
¥ 8505
国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Jabees Firefly.2 (ブラック)
¥ 8505
NT01 TOoKA BASE 03 上坂すみれモデル（完全ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）UNIVERSAL MUSIC
¥ 8505
CozyPhones キッズヘッドフォン ボリューム制限 薄型スピーカー&スーパーソフトフリースヘッドバンド ? 幼児&子供用イヤホンに最適
¥ 8504
複数メディアベストバイ選定 (JPRiDE) サウンドメイクイヤホン model i ANC 完全ワイヤレスイヤホン （専用アプリで50以上
¥ 8504
Creative Outlier Pro ハイブリッド ANC/外音取り込み トータル 60時間再生 完全ワイヤレスイヤホン HS-OTLP
¥ 8504
JVCケンウッド Victor HA-NP35T 完全ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがない新形状デザイン 耳かけ式 16
¥ 8504
2022業界 登場 スポーツイヤホン Bluetooth5.0+EDR搭載 急速充電 ブルートゥース イヤホン AAC/SBC対応 Hi-F
¥ 8504
2022業界 登場 ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0+EDR搭載 急速充電 ブルートゥース イヤホン AAC/SBC対応 Hi-
¥ 8504
国内正規品KOSS オープン型オーバーヘッドヘッドホン 折りたたみ式 PORTAPRO
¥ 8504
落札価格8505円
286 入札履歴
終了
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