『AfterShokz TREKZ TITANIUM 骨伝導ワイヤレスヘッドホン 36g スレートグレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 06時 59分に出品され03月18日 06時 59分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 耳を塞がずに音楽を楽しむことができる野外で安全な骨伝導ヘッドホン

チタン合成素材で柔軟性と耐久性に優れた本体約30グラムの超軽量設計

PremiumPitch+ プレミアムサウンドでフルの音域を再現、音漏れを防ぐ機能

汗をかくエクササイズや雨天での運動時にも安心して楽しめるIP55防汗設計