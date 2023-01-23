『キクタニ スピーカースタンド 天板:150mmX120mm 高さ:575mm~1，045mm インシュレーター付 AV-SPS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 17時 01分に出品され03月30日 17時 01分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キクタニ スピーカースタンド 天板:150mmX120mm 高さ:575mm~1，045mm インシュレーター付 AV-SPS
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 58.60 cm
重量 : 6.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8505円
757 入札履歴
終了
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