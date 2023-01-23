『オーディオケーブル MOGAMI モガミ 2534 Yケーブル (4.4mm5極オス - RCA×2) (7m)【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 04時 48分に出品され03月12日 04時 48分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 その他AV周辺機器

【商品名】

MOGAMI モガミ 2534 Yケーブル (4.4mm5極オス - RCA×2) (7m)



【商品説明】

・4.4mm5極プラグ:ONKODO AP4.4-550

・4.4mmアサイン:画像3を参照

・RCAプラグ:REAN NYS373

・※SONY製品はアサインが違うためお使いになれません。

・※アンバランス出力用

・ケーブル:MOGAMI 2534

・ハンダ:KR-19RMA

・先バラ:12cm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。