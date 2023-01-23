『【ポイント2倍UP】YAMAHA チャイルドシートレインカバー（リヤ） QQ1-OGG-214-577 / QQ1-OGG-214-584 / QQ1-OGG-214-591 / QQ1-OGG-214-560【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 22時 09分に出品され04月28日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
後ろ子供乗せ用レインカバー
リアチャイルドシート用
（注） レインカバーを装着したチャイルドシートにお子様を乗せたまま自転車から絶対に離れないでください。
カバーは正面だけでなく左側面も開けることができ、側方からのお子様の乗せ降ろしが可能です。
【後子供乗せ】
【リアチャイルドシートカバー】
【PA20BSPR】【PA20BXLR】【パスバビー】【PAS Babby】【PA20BXL】
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落札価格8505円
115 入札履歴
終了
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