漁師直送 熱海産 活伊勢海老 お歳暮 ご贈答 伊勢エビ イセエビ 大きめサイズ 約900g前後（400g〜500g 2尾）【お歳暮】

商品情報

当店の伊勢海老網漁で獲れた伊勢海老を、生きたまま発送いたします。

お刺身、ボイル、フライ、BBQ等、お好みでお楽しみください。



角あり、足ありの見栄えの良い伊勢海老です。ご贈答品に最適です。



スチロール箱にオガ梱包してヤマト普通便で発送いたします。

（伊勢海老は、暑さ寒さに弱いため時期により発送方法が変わります。）

軍手を1枚お付けします。開封の際にご使用ください。



【重要】

北海道、沖縄県へのお届けはできません。



【重要】

2日掛かる地域へ発送の場合、死着する恐れがあります。

（翌日着でも、生き物ですので稀に死着する場合があります。）

死着した場合は、冷蔵保存し加熱処理をしてお召し上がりください。

なお、返品、返金等、お受け出来ませんのでご承知おきください。



【名称】 活伊勢海老

【産地】 静岡県熱海市

【内容量】 約900g前後（400g〜500g 2尾）

【保存方法】 寒い場所、暑い場所を避けて常温で保存

【賞味期限】 お早めにお召し上がりください。