『漁師直送 熱海産 活伊勢海老 お歳暮 ご贈答 伊勢エビ イセエビ 大きめサイズ 約900g前後（400g〜500g 2尾）【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 01時 04分に出品され03月30日 01時 04分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
当店の伊勢海老網漁で獲れた伊勢海老を、生きたまま発送いたします。
お刺身、ボイル、フライ、BBQ等、お好みでお楽しみください。
角あり、足ありの見栄えの良い伊勢海老です。ご贈答品に最適です。
スチロール箱にオガ梱包してヤマト普通便で発送いたします。
（伊勢海老は、暑さ寒さに弱いため時期により発送方法が変わります。）
軍手を1枚お付けします。開封の際にご使用ください。
【重要】
北海道、沖縄県へのお届けはできません。
【重要】
2日掛かる地域へ発送の場合、死着する恐れがあります。
（翌日着でも、生き物ですので稀に死着する場合があります。）
死着した場合は、冷蔵保存し加熱処理をしてお召し上がりください。
なお、返品、返金等、お受け出来ませんのでご承知おきください。
【名称】 活伊勢海老
【産地】 静岡県熱海市
【内容量】 約900g前後（400g〜500g 2尾）
【保存方法】 寒い場所、暑い場所を避けて常温で保存
【賞味期限】 お早めにお召し上がりください。
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落札価格8505円
701 入札履歴
終了
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