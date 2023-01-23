『初代田蔵 木箱入り 贅沢銘柄食べくらべ満腹リッチギフトセット NNIA-150SNO【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 01時 10分に出品され05月01日 01時 10分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
初代田蔵 木箱入り 贅沢銘柄食べくらべ満腹リッチギフトセット NNIA-150SNO
セット内容：新潟県産こしひかり・新潟県産こしいぶき・秋田県産あきたこまち・岩手県産ひとめぼれ・魚沼産こしひかり（各300g）×各3 箱サイズ：25×39×9cm
QP 3分クッキング からし和え用 20g 100個入
¥ 8498
QP 3分クッキング ごま和え用 20g 100個入
¥ 8498
一風堂 ホットもやしソース×24本 ケース販売 渡辺製麺 沖縄・離島は配送不可 販売元より直送
¥ 8498
福岡 博多 牛もつ鍋 Gセット(牛もつ肉 国内産100g×6袋)
¥ 8494
ボリュームたっぷり！ ビッグハンバーグ 6袋
¥ 8494
岐阜「新杵堂」 栗のスイーツセット
¥ 8492
福井県産 いちほまれ 5kg×2
¥ 8491
兵庫 神戸牛 花盛り （計400g）
¥ 8491
創業明治2年 「京都モリタ屋」 国産黒毛和牛 ロースステーキ用 2枚(計360g)
¥ 8491
創業明治2年 「京都モリタ屋」 国産黒毛和牛 バラ・モモ焼肉用 (バラ約400g モモ約200g)
¥ 8491
和歌山 紀州みなべの南高梅 しそ漬梅干 2kg 梅干し
¥ 8491
北海道 「十勝ドルチェ」 橋本牧場スイーツセット×2セット
¥ 8491
神戸牛 デミグラスハンバーグ 130g (固形量90g)×10個
¥ 8491
鹿児島県産黒豚使用 豚角煮 190g (固形量150g 個包装)×9
¥ 8491
鹿児島県産黒豚使用 ロース味噌漬 (個包装)110g×14
¥ 8491
福岡 「ふく太郎本部」 とらふく刺身・ちりセット A
¥ 8491
福岡 「ふく太郎本部」 ふくちりセット C
¥ 8491
のどぐろ一夜干し 7尾
¥ 8491
落札価格8505円
12 入札履歴
終了
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