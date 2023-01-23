『初代田蔵 木箱入り 贅沢銘柄食べくらべ満腹リッチギフトセット NNIA-150SNO【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 01時 10分に出品され05月01日 01時 10分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 初代田蔵 木箱入り 贅沢銘柄食べくらべ満腹リッチギフトセット NNIA-150SNO



セット内容：新潟県産こしひかり・新潟県産こしいぶき・秋田県産あきたこまち・岩手県産ひとめぼれ・魚沼産こしひかり（各300g）×各3 箱サイズ：25×39×9cm

カテゴリ 食品

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木箱入り

贅沢銘柄食べくらべ満腹リッチギフトセット

NNIA-150SNO