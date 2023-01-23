『一日健美堅果 15袋入(375g)◆6箱+1箱増量(計7箱) 緑箱 無塩 ナッツ ドライフルーツ ミックスナッツ 個包装 トレイルミックス 毎日堅果 1日堅果 非常食【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 08時 17分に出品され03月05日 08時 17分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：一日健美堅果
内容量：375g(25g×15袋)×7箱
原材料：アーモンド(アメリカ)、カシューナッツ、くるみ、乾燥クランベリー(クランベリー、砂糖、植物油脂)、レーズン(レーズン、植物油脂)
※アーモンド特有の香りあり。
※ドライフルーツの水分により、ナッツがしっとりとした食感になる場合がございます。
販売元：3G CARE
ブランド：一日健美堅果
生産国：日本
商品区分：ナッツ＆ドライフルーツ混合食品
一日健美堅果 は、ナッツとドライフルーツをバランス良く配合した個包装の携帯食です。
塩分無添加で栄養面から健康やダイエットをサポートします。
1日1回の代用食、携帯食としてもオススメです。
栄養成分表示1袋(25g)
エネルギー:139.5kcal/タンパク質:4g/脂質:10.1g(飽和脂肪酸:0.97g、トランス脂肪酸:0g)/コレステロール:0mg/炭水化物:8.9g(糖質:7.3g、食物繊維:1.5g)/食塩相当量:0.004g/ビタミンB2:0.1mg/ビタミンE:2.3mg/鉄:0.8mg/銅:0.3mg/亜鉛:0.7mg/マグネシウム:35.8mg/カリウム:141.5mg/リン:90.8mg/マンガン:0.4mg
オレイン酸:5.3g/リノール酸:2.9g/リノレン酸:0.4g/パルミトレイン酸:0.03g/エイコセン酸:0.01g
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落札価格8505円
748 入札履歴
終了
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