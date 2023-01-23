PeakPerformance(ピークパフォーマンス ) G78895 Player Print Polo プレイヤー プリント ポロ ゴルフウェア ポロシャツ メンズ 半袖シャツ【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

Player Print Polo



【商品詳細】

プレイヤー プリント ポロ

PeakPerformanceの定番ゴルフポロシャツは、速乾性と吸湿発散性に優れた100% リサイクル・ポリエステルで、シーズンごとのプリントストライプが特徴です。



【特徴】

・リサイクル繊維使用

・フロントプラケットにボタンを採用

・胸にPeakPerformanceの刺繍入り



【素材】

100% リサイクルポリエステル



【サイズ】

S：着丈 72.1cm 袖丈 43.5cm

M：着丈 73.8cm 袖丈45.25cm

L：着丈 75.5cm 袖丈48.75cm

XL：着丈 77.2cm 袖丈48.75cm



【カラー】

WHITE(089)

LIMIT GREEN(G25)

TREK PINK(P23)