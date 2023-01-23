『ネックレス phiten(ファイテン) RAKUWAネック メタックス コルク レディース ナチュラル 43cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 02時 42分に出品され03月07日 02時 42分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スポーツ ネックレス、ブレスレット

【商品名】

phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック メタックス コルク レディース ナチュラル 43cm



【商品説明】

・カラー：ナチュラル

・サイズ：43cm

・性別：ユニセックス

・技術：メタックス

・素材：紐部(生地)/天然コルク 紐部(中芯)/コットン 留め具/ステンレス



【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。