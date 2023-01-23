『REUSCH ロイシュ スキーグローブ レディース＜2024＞NADIA R-TEX XT LOBSTER / ナディア R-TEX XT ロブスター / 6231853 23-24 NEWモデル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 14時 25分に出品され03月13日 14時 25分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 REUSCH ロイシュ グローブ





NADIA R-TEX XT LOBSTERナディア R-TEX XT ロブスター





プレミアムダウン素材によりとても暖かく防水性も備えたロブスタースタイルのレディースグローブです。

手のひらには柔らかいレザーを使用したロングカフスタイルです。



パウダーカフ

リストバンド

ストッパーシステム

ロブスタースタイル

フィンガーライニング

WATERPROOF

BREATHABLE

6.0-8.0