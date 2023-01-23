『REUSCH〔ロイシュ スキー グローブ〕＜2024＞REUSCH LLEON R-TEX XT【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 02時 41分に出品され04月24日 02時 41分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
REUSCH ロイシュ スキー グローブ
REUSCH LLEON R-TEX XT/6102219
Size
7.5-9.0
Color
7707 ブラック/ゴールド
Features
・タイトカフ
・タッチテック
TECHNOLOGIES
・R-TEX XT
・TOUCH TEC
・POLARTEC
・SOFTSHELL
・STORM LEASH
WARM
Tecfillを使用したスタンダードなウィンタースポーツグローブ。
WATERPROOF
GORE-TEXもしくはR-TEXを使用した防水性の高いグローブ。
BREATHABLE
GORE-TEXもしくはR-TEXを使用し通気性も兼ね備えたグローブ。
フリーライダーのジェレミーとムービープロジェクト「LaListe Everything Or Nothing」（LLEON）のために開発しました。タイトなフィッティングと優れたグリップ感が特徴です。
SIZE:7.5/8/8.5/9
COLOR:ブラック/ゴールド
エントリでP10倍!12日限定!スキー グローブ メンズ レディース REUSCH〔ロイシュ〕＜2024＞REUSCH LLEON R-TEX XT
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落札価格8505円
165 入札履歴
終了
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