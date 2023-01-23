『REUSCH〔ロイシュ スキー グローブ〕＜2024＞REUSCH LLEON R-TEX XT【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 02時 41分に出品され04月24日 02時 41分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 REUSCH ロイシュ スキー グローブ

REUSCH LLEON R-TEX XT/6102219

Size

7.5-9.0

Color

7707 ブラック/ゴールド

Features

・タイトカフ

・タッチテック

TECHNOLOGIES

・R-TEX XT

・TOUCH TEC

・POLARTEC

・SOFTSHELL

・STORM LEASH

WARM

Tecfillを使用したスタンダードなウィンタースポーツグローブ。

WATERPROOF

GORE-TEXもしくはR-TEXを使用した防水性の高いグローブ。

BREATHABLE

GORE-TEXもしくはR-TEXを使用し通気性も兼ね備えたグローブ。

フリーライダーのジェレミーとムービープロジェクト「LaListe Everything Or Nothing」（LLEON）のために開発しました。タイトなフィッティングと優れたグリップ感が特徴です。





SIZE:7.5/8/8.5/9



COLOR:ブラック/ゴールド