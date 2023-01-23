『パシャグレープフルーツ EDP 80ml【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 22時 00分に出品され04月05日 22時 00分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

パシャグレープフルーツ EDP 80ml



【商品説明】

・全成分 : エタノール、香料

・内容量 : 80ml

・原産国 : 日本

・商品サイズ (幅X奥行X高さ) : 55mm×40mm×140mm



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 5.80 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。