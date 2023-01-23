『18-8 業務用 スコップ K-R2【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 04時 48分に出品され03月26日 04時 48分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
重量：1.5kg
スコップ面積：190×215mm
全長：905mm
先端が丸くなっております。
GARDENA(ガルデナ)シャベル 角型 113cm ErgoLine 17011-20
¥ 8505
ガーデニング用品 阿武隈川宗寛 剪定鋏 B型 箱入 180? (金止)
¥ 8505
電気柵 5ｍ 電気柵動物フェンスエナジャイザー養鶏場用に調整可能な高出力パルス
¥ 8505
電動剪定バサミ 剪定ばさみ 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミマキタ 18Vバッテリー対応 充電式 剪定鋏 枝切り コードレス 軽量 女性 庭木 園芸
¥ 8505
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¥ 8505
充電式剪定ばさみ 切断枝径25/28mm 電動剪定ハサミ 0.9kg軽量 コードレス 庭木/枝切り/果樹用 剪定鋏 園芸剪定用具 バッテリー2個付属
¥ 8505
かぼちゃの軸切鋏 にんにくなどの根切にも オレンジ柄
¥ 8505
浅香工業 特殊ショベル 金象 000550 本体: 奥行97cm 本体: 高さ7cm 本体: 幅21cm
¥ 8505
マキタ(Makita) スコップ105×400 電動ハンマ用 SDS-MAXシャンク A-17653
¥ 8505
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¥ 8504
充電式剪定ばさみ コードレス、newox園芸用剪定用具 電動剪定バサミ ブラシレスモーター搭載 プロ、切断径30mm り 日本語取扱説明書付
¥ 8504
Berger 剪定鋏1114 215mm 1114
¥ 8504
AQRA 充電式剪定ばさみ 電動ハサミ ブラシレスモーター せん断直径30MM 園芸用剪定用具マキタ 4レベル調整 剪定ばさみ 剪定鋏 20
¥ 8504
LOWE ライオン 剪定鋏 強力型 9104
¥ 8504
バイソン(Bison) 薪割斧用交換柄 BISON AXE PROFILINE series E-06
¥ 8504
BAHCO(バーコ) Expent Hedge Shears 伸縮型苅込ハサミ PG-57-F
¥ 8502
充電式剪定ばさみ コードレス、newox園芸用剪定用具 電動剪定バサミ ブラシレスモーター搭載 プロ、切断径30mm り 日本語取扱説明書付
¥ 8502
バーテック バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ 大 紺 66204200 PP(鉄成分入り) ドイツ BSK9902
¥ 8501
落札価格8505円
491 入札履歴
終了
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