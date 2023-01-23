『18-8 業務用 スコップ K-R2【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 04時 48分に出品され03月26日 04時 48分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 重量：1.5kg

スコップ面積：190×215mm

全長：905mm



先端が丸くなっております。