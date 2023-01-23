『キンペックス ラグジュアリーリンス 1L【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 00時 10分に出品され04月07日 00時 10分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キンペックス ラグジュアリーリンス 1L
【商品説明】
・内容量: 1L
・原産国: オーストラリア
【サイズ】
高さ : 10.30 cm
横幅 : 10.30 cm
奥行 : 22.80 cm
重量 : 1.11 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8505円
917 入札履歴
終了
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