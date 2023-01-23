『CB1300 X4オートバイエンジンガードクラッシュバーフェアリングA # S0ホンダX-4 1997-2003 C E1460【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 30分に出品され03月04日 12時 30分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：CB1300 X4オートバイエンジンガードクラッシュバーフェアリングA # S0ホンダX-4 1997-2003 C E1460
※本商品は新品です。 国際郵便で発送するためお届けに通常2-3週間程お時間を頂戴しております。
（原文ママまたは自動翻訳）
description:
condition:新品
素材:鋼
数量:1ペア
フィットメント:
ホンダ
x4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
cb1300 1998 1999 2000 2001 2002
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落札価格8505円
315 入札履歴
終了
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