『レムノス 掛け時計 アナログ モノクロック 白 MONO Clock ホワイト LC10-20B WH Lemnos 直径256×厚さ46m【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 01時 03分に出品され05月10日 01時 03分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レムノス 掛け時計 アナログ モノクロック 白 MONO Clock ホワイト LC10-20B WH Lemnos 直径256×厚さ46m



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 26.30 cm

奥行 : 26.70 cm

重量 : 990.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。