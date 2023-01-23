『レムノス 掛け時計 アナログ モノクロック 白 MONO Clock ホワイト LC10-20B WH Lemnos 直径256×厚さ46m【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 01時 03分に出品され05月10日 01時 03分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レムノス 掛け時計 アナログ モノクロック 白 MONO Clock ホワイト LC10-20B WH Lemnos 直径256×厚さ46m
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 26.30 cm
奥行 : 26.70 cm
重量 : 990.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8505円
386 入札履歴
終了
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