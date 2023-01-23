『ELUX(エルックス) REVO(レヴォ) 2灯シーリングスポットライト ブルー LC10971-BL【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 14時 13分に出品され04月30日 14時 13分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ELUX(エルックス) REVO(レヴォ) 2灯シーリングスポットライト ブルー LC10971-BL
【商品説明】
・W350×D150×H365mm、セード:Φ110×120mm、フランジ:Φ150mm
・どんなインテリアにも馴染むオシャレなスポットライト
・約1.4kg
【サイズ】
高さ : 20.10 cm
横幅 : 30.70 cm
奥行 : 59.40 cm
重量 : 2.11 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8505円
182 入札履歴
終了
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