『アウトドア用品 2023KiU 日除けテント はっ水 UVカット ポップアップ サンシェード M ブラッシュ カモフラ UPF50+ 持ち運び簡単 K294【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 21分に出品され03月12日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アウトドア サンシェード
【商品名】
2023KiU 日除けテント はっ水 UVカット ポップアップ サンシェード M ブラッシュ カモフラ UPF50+ 持ち運び簡単 K294
【商品説明】
・取り扱いが簡単でコンパクトな1〜2名用のポップアップ式サンシェード。
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 47.60 cm
奥行 : 50.20 cm
重量 : 1.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8505円
345 入札履歴
終了
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