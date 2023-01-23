『10個セットサンワサプライ カテゴリ6準拠極細LANケーブル (ライトグレー、7m) KB-SL6-07X10【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 01時 46分に出品され03月12日 01時 46分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル