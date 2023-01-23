『ATOMOS ATOMFLEX PRO HDMI COILED CABLE (Full to Full 40cm) HDMI2.0対応ケーブ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 20時 08分に出品され03月21日 20時 08分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ATOMOS ATOMFLEX PRO HDMI COILED CABLE (Full to Full 40cm) HDMI2.0対応ケーブ
【サイズ】
高さ : 1.50 cm
横幅 : 14.20 cm
奥行 : 23.60 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
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落札価格8505円
868 入札履歴
終了
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