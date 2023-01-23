『ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック 蒼空ストリーム 10パック+プロモ１パック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 08時 32分に出品され04月23日 08時 32分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報



商品によっては、

優良配送が承れない可能性があります。



お急ぎの場合は、

注文前にお問合せください。



注文確定後のキャンセルは、

送料をご負担していただく可能性があります。

ご了承ください。



お急ぎの場合は、

お手数ですが、

納期をお問合せください。



注文確定後のキャンセルは、

送料をご負担していただく可能性があります。

ご了承ください。



高さ : 2.00 cm



横幅 : 14.00 cm



奥行 : 15.50 cm



重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



セラーコード：X099FCDSTG



ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック 蒼空ストリーム 10パック+プロモ１パック



カテゴリ ゲーム、おもちゃ

トレーディングカード タグ ポケモンカードゲーム

ソード&シールド

拡張パック

蒼空ストリーム

10パック+プロモ１パック