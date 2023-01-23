『電動剪定バサミ 剪定ばさみ 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミマキタ 18Vバッテリー対応 充電式 剪定鋏 枝切り コードレス 軽量 女性 庭木 園芸【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 38分に出品され03月09日 20時 38分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 電動剪定バサミ 剪定ばさみ 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミマキタ 18Vバッテリー対応 充電式 剪定鋏 枝切り コードレス 軽量 女性 庭木 園芸