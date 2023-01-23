『お供え お悔やみ 法要 四十九日 お盆 生花 お彼岸 お見舞い フラワーアレンジメント LLサイズ ユリ 入り(白のみ)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 08時 57分に出品され03月17日 08時 57分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

お供え お悔やみ 法要 四十九日 お盆 生花 お彼岸 お見舞い フラワーアレンジメント LLサイズ ユリ 入り(白のみ)



【商品説明】

・本商品は生花なため、輸送に２日以上かかるエリアへのお届けはお受けできません。お届け出来ないエリアは以下になります⇒【北海道・沖縄・秋田・青森、その他一部の離島】該当エリアへの御注文は、キャンセルさせて頂きます事どうぞご了承くださいませ。

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